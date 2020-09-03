Названа группа школьников, распространяющих COVID

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, какая группа школьников наиболее часто становится передатчиками коронавируса. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.

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Оказалось, что ими стали старшеклассники. Выяснить это удалось в ходе смоделированной школьной перемены. По словам врачей, осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов, речь идет об 40,7 процентах.

Специалисты утверждают, что дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.