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Названа группа школьников, наиболее активно распространяющих COVID

Анастасия Иванова
59 минут назад
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, какая группа школьников наиболее часто становится передатчиками коронавируса. Исследование опубликовано на сайте MedRxiv.
Названа группа школьников, распространяющих COVID
Фото: depositphotosdepositphotos
Оказалось, что ими стали старшеклассники. Выяснить это удалось в ходе смоделированной школьной перемены. По словам врачей, осенью может резко возрасти число заражений среди педагогов старших классов, речь идет об 40,7 процентах.
Специалисты утверждают, что дети младше 10 лет в два раза меньше восприимчивы к инфекции, нежели школьники старшего возраста.
Уменьшить риск заражения можно, если уменьшить количеств учеников в классе. Ученые выяснили, что в помещении старших классов должно находиться не более 10 человек, в младших допускается 20.
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