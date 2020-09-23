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В России открыли революционный природный антибиотик 

Мира Маркина 4 часа назад
В России открыли революционный природный антибиотик
Фото: depositphotos.com
Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет победить большинство заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.
По словам специалистов, одна из важнейших задач мировой фармакологии на сегодняшний день — поиск препаратов, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмам. Открытое российскими учеными средство способно влиять на такие микроорганизмы. Исследователи также обращают внимание на то, что новый антибиотик обладает универсальным характером и помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, эффективнее ли мед антибиотиков.
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