В России открыли революционный природный антибиотик 

Российские ученые открыли революционный природный антибиотик, который поможет победить большинство заболеваний, вызванных бактериями и грибами. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на совместную работу исследователей из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) и других учреждений.

По словам специалистов, одна из важнейших задач мировой фармакологии на сегодняшний день — поиск препаратов, способных бороться с устойчивыми к антибиотикам микроорганизмам. Открытое российскими учеными средство способно влиять на такие микроорганизмы. Исследователи также обращают внимание на то, что новый антибиотик обладает универсальным характером и помогает бороться с бактериальными и грибковыми инфекциями.