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Мед эффективнее антибиотиков: так ли это на самом деле 

Мира Маркина 11 часов назад
Мед лучше антибиотиков: так ли это на самом деле
Фото: depositphotos.com
Мед — одно из самых популярных народных средств при простуде. Но даже несмотря на это, многие люди по-прежнему относятся к этому продукту скептически, будучи уверенными в том, что он не может быть эффективней медикаментов.
Однако некоторые ученые с недавних пор не могут согласиться со скептиками. Почему? Разбирался "Рамблер".
Оксфордские ученые проанализировали медицинские базы данных и нашли 14 подходящих клинических экспериментов, в состав которых входил 1761 участник.
В ходе работы специалистам удалось установить, что употребление меда смягчало симптомы пациентов. Особый эффект мед оказывал на частоту и силу кашля. Еще несколько исследований показали, что признаки болезни проходили раньше на несколько дней. При этом эксперты подчеркнули, что только в двух экспериментах учитывался возможный эффект плацебо.
Ученые также обратили внимание на то, что заболевания верхних дыхательных путей зачастую вызваны вирусами, поэтому применение антибиотиков может быть абсолютно неэффективно и бессмысленно. К тому же специалисты напомнили, что антибиотики негативно влияют на иммунную систему человека.
Исходя из нового исследования можно сделать вывод, что врачи неслучайно рекомендуют пациентам мед вместо привычных лекарств. Этот продукт доступен повсеместно, и при этом он не имеет побочных эффектов.
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Народная медицина
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