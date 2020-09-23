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Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как не заболеть туберкулёзом. За последние годы Россия достигла успехов в борьбе с этой болезнью: на треть сократилось число случаев заражения туберкулёзом, на 50 процентов — смертность. Но после появления коронавируса многие обеспокоились возможностью возвращения туберкулёза. Врач противотуберкулёзного диспансера разъяснила, что происходит, и рассказала, как избежать заражения туберкулёзом.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что британские ученые научились определять онкологию по руке.
Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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