Ученые научились определять онкологию по руке

Новые данные опубликовали врачи из благотворительной организации по изучению рака и повышению осведомленности о нем в Соединенном Королевстве.

Ученые отметили, что повышенная отечность может стать признаком рака легких. У пациентов с данным типом рака зачастую опухают пальцы, ногти становятся выпуклыми, а кожа вокруг блестит. Медики официально подтвердили, что изменения в организме отражаются на состоянии рук.

Всем, кто заменил необычные изменения, следует обратиться к врачу. Правда, помимо зарождающейся онкологии симптомы могут стать следствием проблем с сердечно-сосудистой системой.