Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Британские ученые научились определять онкологию по руке 

Анастасия Иванова 1 час назад
Ученые научились определять онкологию по руке
Фото: depositphotos
Новые данные опубликовали врачи из благотворительной организации по изучению рака и повышению осведомленности о нем в Соединенном Королевстве.
Ученые отметили, что повышенная отечность может стать признаком рака легких. У пациентов с данным типом рака зачастую опухают пальцы, ногти становятся выпуклыми, а кожа вокруг блестит. Медики официально подтвердили, что изменения в организме отражаются на состоянии рук.
Всем, кто заменил необычные изменения, следует обратиться к врачу. Правда, помимо зарождающейся онкологии симптомы могут стать следствием проблем с сердечно-сосудистой системой.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоизжога может стать предвестником рака.
Видео дня. Как победить плоскостопие двумя упражнениями
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые научились определять онкологию по руке
Ученые научились определять онкологию по руке
Врач рассказала о причинах боли в шее
Врач рассказала о причинах боли в шее
Рошаль призвал «не пугать народ» коронавирусом
Рошаль призвал «не пугать народ» коронавирусом
Эксперт ответил, почему женщины живут дольше мужчин
Эксперт ответил, почему женщины живут дольше мужчин
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Названы болезни людей с разными группами крови
05:55
Названы болезни людей с разными группами крови
Наука Болезни и лекарства
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение