Названа температура тела, которая должна насторожить

Доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить здорово" Андрей Продеус рассказал, при какой температуре нужно начинать беспокоиться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Врач отметил, что температура 37 градусов, которую все считают признаком болезни, на самом деле не всегда является таковой. Продеус отметил, что не стоит паниковать, если человек видит такие цифры на градуснике.

"Сама по себе температура не является опасной. Большее значение имеет самочувствие человека. Если есть симптомы интоксикации, человеку плохо, даже если у него условно нормальная температура, тогда человек, скорее всего, болен. Просто постоянное повышение температуры и температура из серии 37,1, измеренная под мышкой правильным прибором, беспокойство вызывать не должна"

Медик отметил, что при измерении температуры в разное время в подмышечной впадине, она может варьироваться от 36,2 до 37,2. Это зависит от времени суток. Так, в три утра, когда человек спит, у него минимальная температура тела, в районе восьми вечера температура максимальна.

Однако, есть и случаи, когда температура 37 требует обращения к врачу. По словам Продеуса, если она держится довольно долго, нужно сходить и выяснить причину.