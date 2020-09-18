Россиянам посоветовали перейти на новый режим сна 

Врач-терапевт Ирина Ярцева посоветовала жителям России перейти на осенний режим сна. Об этом сообщает Sputnik.
Медик рассказала, что осенью меняется момент наступления темноты, поэтому засыпать следует раньше. Ярцева советует засыпать до десяти часов, чтобы раньше вставать. Она пояснила, что в таком режиме человек лучше высыпается, у него повышается работоспособность и иммунитет.
"Мы существа дневные, у нас гормональная система зависит от светового дня и от окружающих шумов. Нам важно спать в темное время суток, а мы не спим и что-то делаем. Для нашего организма — это стресс"
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