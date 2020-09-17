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Назван неожиданный признак возможной опухоли мозга 

Стелла Шмель 3 часа назад
Назван признак опухоли мозга
Фото: depositphotos.com
Стало известно, какое состояние организма может быть предвестником опухоли мозга. Он нем рассказал врач Владимир Зайцев, его слова приводит издание "Аргументы и факты".
Как утверждает специалист, состояние, при котором начинает шуметь в ушах и человек усиленно слышит себя, может быть симптомом онкологического заболевания мозга. Ничего страшного, если это состояние возникает и проходит через несколько секунд, но если оно длится дольше, это может означать, что тело сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Кроме того, шум в ушах может быть предвестником скорого инфаркта, резкого подъема давления или инсульта. Поэтому при возникновении этого состояния следует обратиться за помощью к специалисту.
Ранее "Рамблер" писал, что названа смертельная опасность лекарства от коронавируса.
Новости , Владимир Зайцев , Аргументы и Факты
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