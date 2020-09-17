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Названа смертельная опасность лекарства от коронавируса 

Стелла Шмель 1 час назад
Американские ученые установили, что азитромицин, который используют в борьбе против осложнений на фоне коронавируса, может стать причиной сердечного приступа. Подробно научная статья изложена в издании JAMA Network Open.
Такой эффект может случиться на фоне приема азитромицина в сочетании с некоторыми другими препаратами, которые влияют на электрические импульсы сердца. В таком случае учащается сердцебиение, происходят обмороки, может произойти остановка сердца.
К таким лекарствам ученые отнесли препараты от артериального давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты и опиоиды.
Ранее "Рамблер" писал, что россиянам предрекли ежегодную вакцинацию от коронавируса.
Коронавирус , Видео
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