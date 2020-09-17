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Рассказали о влиянии вакцины от COVID-19 на способность размножаться 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Раскрыто влияние вакцины от ковида на размножение
Фото: РИА Новости
Как сообщают ученые, созданная в центре «Вектор» вакцина от COVID-19 не должна влиять на способность к размножению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа в учреждении Александра Рыжикова.
Эксперт сослался на данные исследований пептидных вакцин, в основе которых лежит платформа, аналогичная российскому препарату. Александр рассказал о результатах тестирования:

«Опыты на животных показали, что вакцина не влияет на репродуктивность».

Как сообщили ранее, перед применением на человеке вакцину опробовали на полутора тысячах животных.
Препарат центра «Вектор» стал второй разработанной вакциной в России от коронавируса. Первую партию лекарства планируют выпустить в ноябре после регистрации.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа смертельная опасность лекарства от коронавируса.
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