Врач рассказала, когда лучше принимать лекарства

Врач-кардиолог Анна Пивенштейн рассказала, в какое время дня лучше принимать кардиологические препараты и о правилах приема некоторых из них. Ее слова приводит Medical Note.

По словам доктора, вечером стоит принимать лекарства при подозрении на синдром обструктивного апноэ сна, а также в случае, если пациент затрудняется сказать, когда у него чаще всего повышается давление. Как привило, на вечер назначают статины. Но это справедливо лишь для Симвасиатина, остальные можно принимать в любое время.

При приеме гипотензивных препаратов следует ориентироваться на данные суточного мониторирования артериального давления (СМАД) или дневник давления. При этом врач отметила, если показатели чаще повышаются ночью или утром, то принять лекарство лучше вечером, если днем или вечером — утром.

Урежающие пульс препараты лучше принимать утром, так как утром и вечером пульс физиологически уменьшается. А кардиоаспирины и варфарин, по словам кардиолога, рекомендуется принимать в вечерние часы.