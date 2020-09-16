Раскрыта смертельная опасность негативных эмоций

Американские ученые из Университета Теннесси в Ноксвилле раскрыли смертельную опасность негативных эмоций.

Специалисты провели исследование, в котором принял участие 2321 человек, переживший сердечный приступ. Средний возраст добровольцев — 67 лет, 68% из них — мужчины. Ученые измерили уровень враждебности, который учитывает частоту положительных и негативных аффектов и применяется для диагностики расстройств поведения. Согласно оценке, 57% регулярно выражают негативные эмоции.

Как выяснилось, подобные аффекты являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа вне зависимости от пола, образования, семейного положения, наличия гипертонии и диабета, а также курения. Эксперты также отметили, что саркастичность, цинизм и другие подобные черты личности распространены среди пациентов с острым коронарным синдромом. При этом в данный момент не удалось установить, как уровень враждебности влияет на организм.