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Ученые раскрыли смертельную опасность негативных эмоций 

Мира Маркина 2 часа назад
Раскрыта смертельная опасность негативных эмоций
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Университета Теннесси в Ноксвилле раскрыли смертельную опасность негативных эмоций.
Специалисты провели исследование, в котором принял участие 2321 человек, переживший сердечный приступ. Средний возраст добровольцев — 67 лет, 68% из них — мужчины. Ученые измерили уровень враждебности, который учитывает частоту положительных и негативных аффектов и применяется для диагностики расстройств поведения. Согласно оценке, 57% регулярно выражают негативные эмоции.
Как выяснилось, подобные аффекты являлись предиктором смерти от второго сердечного приступа вне зависимости от пола, образования, семейного положения, наличия гипертонии и диабета, а также курения. Эксперты также отметили, что саркастичность, цинизм и другие подобные черты личности распространены среди пациентов с острым коронарным синдромом. При этом в данный момент не удалось установить, как уровень враждебности влияет на организм.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названа новая причина смерти Валентины Легкоступовой.
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ЗОЖ
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