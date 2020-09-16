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Нарколог назвал главную причину отказа россиян от курения 

Мира Маркина 2 часа назад
Нарколог назвал главную причину отказа от курения
Фото: depositphotos.com
Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН назвал самую распространенную причину отказа от курения среди россиян. По словам специалиста, чаще всего курильщики отказываются от вредной привычки из-за проблем со здоровьем.
Ковтун подчеркнул: болезнь может быть напрямую или косвенно связана с курением. Как правило, это заболевания сердечно-сосудистой системы, в числе которых инфаркт, варикоз, астма и хронический бронхит с дыхательной недостаточностью.

«Это признаки заболевания, которые явно заставляют задумываться. Именно тогда человек принимает решение. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить»,

— пояснил медик.
По мнению эксперта, рост цен на сигареты — второстепенный фактор для того, кто хочет бросить курить. Однако эксперт не исключает того факта, что повышение цен на табак может в какой-то степени помочь человеку отказаться от курения.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что врач назвал причину появления рака легких у некурящих людей.
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Болезни и лекарства , Александр Ковтун
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