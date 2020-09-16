Нарколог назвал главную причину отказа от курения

Психиатр-нарколог Александр Ковтун в эфире НСН назвал самую распространенную причину отказа от курения среди россиян. По словам специалиста, чаще всего курильщики отказываются от вредной привычки из-за проблем со здоровьем.

Ковтун подчеркнул: болезнь может быть напрямую или косвенно связана с курением. Как правило, это заболевания сердечно-сосудистой системы, в числе которых инфаркт, варикоз, астма и хронический бронхит с дыхательной недостаточностью.

«Это признаки заболевания, которые явно заставляют задумываться. Именно тогда человек принимает решение. Остальные медицинские проблемы влияют поскольку-постольку на решение бросить курить»,

— пояснил медик.

По мнению эксперта, рост цен на сигареты — второстепенный фактор для того, кто хочет бросить курить. Однако эксперт не исключает того факта, что повышение цен на табак может в какой-то степени помочь человеку отказаться от курения.