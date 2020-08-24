Названа причина появления рака легких у некурящих

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Сосудистый хирург и специалист по питанию Ренат Хайров рассказал о факторе, повышающем риск развития рака легких на 20-30% у некурящих людей.

«Риск некурящих заболеть раком легких повышается до 30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Последний содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки»,

— заявил Хайров.

По словам специалиста, табачный дым повреждает клеточную ДНК, из-за чего повышаются шансы раковых клеток на образование и размножение.

«Вы не курите, а риск заболеть раком из-за курения все равно есть, обидно»,

— отметил доктор.

Пассивное вдыхание табачного дыма продолжительное время также увеличивает риск появления недугов, связанных с курением. Это ХОБЛ, сердечные болезни, колорекральный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.