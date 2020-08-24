Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Врач назвал причину появления рака легких у некурящих людей 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названа причина появления рака легких у некурящих
Фото: depositphotos.com
Сосудистый хирург и специалист по питанию Ренат Хайров рассказал о факторе, повышающем риск развития рака легких на 20-30% у некурящих людей.

«Риск некурящих заболеть раком легких повышается до 30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Последний содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки»,

— заявил Хайров.
По словам специалиста, табачный дым повреждает клеточную ДНК, из-за чего повышаются шансы раковых клеток на образование и размножение.

«Вы не курите, а риск заболеть раком из-за курения все равно есть, обидно»,

— отметил доктор.
Пассивное вдыхание табачного дыма продолжительное время также увеличивает риск появления недугов, связанных с курением. Это ХОБЛ, сердечные болезни, колорекральный рак, рак мозга, рак крови и другие опасные виды рака.
Ранее «Рамблер» сообщил о том, что назван алкоголь, который превращает мужчин в женщин.
Видео дня. Кому нельзя делать прививку от COVID
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Найден способ улучшить состояние пациентов на ИВЛ
Перечислены разрушающие печень привычки
Перечислены разрушающие печень привычки
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
06:13
Как правильно чистить зубы, чтобы не было кариеса
ЗОЖ
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
03:18
Пятна на коже, которые срочно нужно проверить
ЗОЖ
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
00:15
Стало известно, кому нельзя делать прививку от COVID
ЗОЖ Коронавирус
Названа опасность кошачьих царапин
02:52
Названа опасность кошачьих царапин
Болезни и лекарства ЗОЖ
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
11:02
Защитит ли коллективный иммунитет от новой волны COVID
Коронавирус ЗОЖ
Создана самая эффективная вакцина от COVID-19
03:24
Создана самая эффективная вакцина от COVID-19
Коронавирус
Как предупредить появление онкологии
03:18
Как предупредить появление онкологии
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение