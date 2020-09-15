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Врач перечислил популярные заблуждения на тему алкогольной зависимости 

Стелла Шмель 1 час назад
Развеяны заблуждения об алкогольной зависимости
Фото: depositphotos.com
Врач перечислил самые популярные заблуждения, которые касаются алкогольной зависимости. Нарколог Илья Кислер заострил внимание на нескольких расхожих мифах, его слова приводит издание Mednote.
Первый миф, утверждает врач, связан с тем, что если человек может обходиться без спиртного две-три недели, значит никакой зависимости не существует. На самом деле это не так, некоторые формы расстройств предполагают, что у больного могут быть моменты "просветления", но после них может наступить очередной запой.
Также Кислер отметил, популярное мнение среди многих о том, что следует "собрать волю в кулак", чтобы победить алкоголизм, тоже далеко от истины. Страдающим от алкогольной зависимости нужно правильно подобранное лечение, а не прокачка волевых навыков, считает врач.
Кроме того, ошибочно полагать, что врачи не лечат, а исключительно "кодируют". По утверждению специалиста, современные наркологи могут научить больного навыкам контроля эмоций, мышления и поведения в моменты, когда у пациента может возникнуть тяга к выпивке.
Ранее "Рамблер" писал о трех показателях здоровья, за которыми нужно следить.
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