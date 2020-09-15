3 показателя здоровья, за которыми нужно следить

Многие люди не обращаются к врачу до тех пор, пока болезнь не начнет явно себя проявлять. Однако, как правило, на ранней стадии выявить недуг самостоятельно почти невозможно.

Именно поэтому необходимо регулярно следить за несколькими показателями, которые могут многое рассказать о здоровье человека. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Уровень холестерина

Когда в организме чрезмерно много холестерина, на стенках артерий нередко образуются холестериновые бляшки, которые могут спровоцировать атеросклероз. Чтобы проверить уровень холестерина, медики советуют хотя бы раз в год сдавать специальный анализ.

Цвет и форма родинок

Хотя бы раз в месяц обращайте внимание на свои родинки и проверяйте, появились ли новые и не поменяли ли цвет и размер старые. Немедленно обратиться к врачу стоит, если родинка начала чесаться или кровоточить. В противном случае можно пропустить образование злокачественной опухоли.

Артериальное давление

Нормальным считается давление 120/80 и ниже. Если верхний показатель выше 120, это свидетельствует о том, что давление повышенное. Если такое происходит регулярно, стоит насторожиться, повышенное давление нередко переходит в гипертонию, а та, в свою очередь, может вызвать атеросклероз, сердечный приступ и инсульт. На ранней стадии гипертония никак себя не проявляет, поэтому, чтобы выявить ее, необходимо регулярно измерять давление.