Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

3 показателя здоровья, за которыми нужно следить, чтобы не жалеть спустя годы 

Мира Маркина 2 часа назад
3 показателя здоровья, за которыми нужно следить
Фото: depositphotos.com
Многие люди не обращаются к врачу до тех пор, пока болезнь не начнет явно себя проявлять. Однако, как правило, на ранней стадии выявить недуг самостоятельно почти невозможно.
Именно поэтому необходимо регулярно следить за несколькими показателями, которые могут многое рассказать о здоровье человека. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Уровень холестерина

Когда в организме чрезмерно много холестерина, на стенках артерий нередко образуются холестериновые бляшки, которые могут спровоцировать атеросклероз. Чтобы проверить уровень холестерина, медики советуют хотя бы раз в год сдавать специальный анализ.

Цвет и форма родинок

Хотя бы раз в месяц обращайте внимание на свои родинки и проверяйте, появились ли новые и не поменяли ли цвет и размер старые. Немедленно обратиться к врачу стоит, если родинка начала чесаться или кровоточить. В противном случае можно пропустить образование злокачественной опухоли.

Артериальное давление

Нормальным считается давление 120/80 и ниже. Если верхний показатель выше 120, это свидетельствует о том, что давление повышенное. Если такое происходит регулярно, стоит насторожиться, повышенное давление нередко переходит в гипертонию, а та, в свою очередь, может вызвать атеросклероз, сердечный приступ и инсульт. На ранней стадии гипертония никак себя не проявляет, поэтому, чтобы выявить ее, необходимо регулярно измерять давление.
Видео дня. 4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
Комментарии
ЗОЖ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычки, вызывающие деменцию
Привычки, вызывающие деменцию
Симптомы, указывающие на заболевания щитовидки
Симптомы, указывающие на заболевания щитовидки
Сосудистые звездочки и варикоз — в чем разница
Сосудистые звездочки и варикоз — в чем разница
ВОЗ раскрыла критерий отбора вакцины от COVID-19
ВОЗ раскрыла критерий отбора вакцины от COVID-19
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
08:54
Как полеты в космос меняют мозг космонавтов
Наука
Как справиться с дурным запахом изо рта
05:50
Как справиться с дурным запахом изо рта
ЗОЖ
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
05:11
4 простых теста, которые покажут, что пора к врачу
ЗОЖ
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
06:00
От чего на самом деле защищает прививка от гриппа
ЗОЖ
ООН заговорила о новой эпидемии
00:53
ООН заговорила о новой эпидемии
ЗОЖ
Коронавирус в момент атаки попал на видео
00:02
Коронавирус в момент атаки попал на видео
Коронавирус Болезни и лекарства
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение