Мясников перечислил необычные симптомы заболеваний

Александр Мясников , больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", назвал нестандартные симптомы распространенных серьезных заболеваний.

Доктор убежден, что врачи сегодня «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные во время беседы или при первичном осмотре, часто помогают правильно диагностировать болезнь.

Так, Мясников напомнил, что боль в суставах может быть предвестником климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую, как правило, объясняют дефицитом витамина A или анемией, может сигнализировать о синдроме Шегрена.

Еще один признак серьезного недуга — хроническая усталость. Вместе с сухостью во рту она может свидетельствовать о красной волчанке, хотя чаще всего ее объясняют болезнями щитовидной железы. Вдобавок к этому, "хроническая, изматывающая" усталость — это классический симптом боррелиоза.

Сильный зуд по всему телу зачастую списывают на болезни печени, крови или почек, но, как отметил Мясников, он может быть симптомом начинающейся лимфомы, рассеянного склероза и межпозвоночной грыжи.