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Мясников перечислил необычные симптомы серьезных заболеваний 

Мира Маркина 4 часа назад
Мясников перечислил необычные симптомы заболеваний
Фото: Кадр из программы "О самом главном"
Александр Мясников, больше известный как доктор Мясников из программы "О самом главном", назвал нестандартные симптомы распространенных серьезных заболеваний.
Доктор убежден, что врачи сегодня «потеряли искусство осмотра и разговора с пациентом», хотя данные, полученные во время беседы или при первичном осмотре, часто помогают правильно диагностировать болезнь.
Так, Мясников напомнил, что боль в суставах может быть предвестником климакса, симптомом гепатита B или C, воспалительных заболеваний кишечника или псориаза. Сухость во рту, которую, как правило, объясняют дефицитом витамина A или анемией, может сигнализировать о синдроме Шегрена.
Еще один признак серьезного недуга — хроническая усталость. Вместе с сухостью во рту она может свидетельствовать о красной волчанке, хотя чаще всего ее объясняют болезнями щитовидной железы. Вдобавок к этому, "хроническая, изматывающая" усталость — это классический симптом боррелиоза.
Сильный зуд по всему телу зачастую списывают на болезни печени, крови или почек, но, как отметил Мясников, он может быть симптомом начинающейся лимфомы, рассеянного склероза и межпозвоночной грыжи.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников порадовался росту числа случаев коронавируса.
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Болезни и лекарства , Александр Мясников
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