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Мясников порадовался росту числа случаев коронавируса 

Анастасия Иванова 35 минут назад
Глава информационного центра по ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян помнить о том, что число случаев заражения COVID-19 будет только расти. Тем не менее, доктор считает, что этому нужно лишь радоваться. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем».
Врач уверен, что чем больше бессимптомных и легких форм COVID-19, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет. Также, по словам Мясникова, определить степень опасности коронавируса можно лишь опираясь на данные о тяжести состояния больных, смертности и пациентах в реанимации.

«Все остальное — это просто цифры от лукавого»,

— отметил телеведущий.
Также Александр заявил, что коронавирус протекает бессимптомно более, чем у 20 миллионов жителей нашей страны. Поэтому формирование коллективного иммунитета стоит ждать не раньше, чем через два-три года.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Александр Мясников
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