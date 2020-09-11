Глава информационного центра по ситуации с коронавирусом, врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян помнить о том, что число случаев заражения COVID-19 будет только расти. Тем не менее, доктор считает, что этому нужно лишь радоваться. Об этом он заявил в беседе с изданием «Подъем».

Врач уверен, что чем больше бессимптомных и легких форм COVID-19, тем быстрее образуется стадный популяционный иммунитет. Также, по словам Мясникова, определить степень опасности коронавируса можно лишь опираясь на данные о тяжести состояния больных, смертности и пациентах в реанимации.

«Все остальное — это просто цифры от лукавого»,

— отметил телеведущий.

Также Александр заявил, что коронавирус протекает бессимптомно более, чем у 20 миллионов жителей нашей страны. Поэтому формирование коллективного иммунитета стоит ждать не раньше, чем через два-три года.