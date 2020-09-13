Онколог перечислил первые симптомы рака крови 

Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников назвал первые симптомы рака крови.

Среди них оказались головные боли и головокружения, плохой аппетит, резкая потеря веса, повышение температуры без причины, слабость и усталость, частые инфекции.

Вместе с тем на поздних стадиях онкология может сигнализировать о себе посредством тахикардии, синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.

Спровоцировать рак крови, по словам специалиста, могут неправильное питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес и вредные привычки. Жертвой опасного заболевания могут стать как взрослые, так и дети.