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Онколог перечислил первые симптомы рака крови 

Мира Маркина 1 час назад
Онколог перечислил первые симптомы рака крови
Фото: depositphotos.com
Онколог-маммолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естествознания, член Ассоциации онкологов России Роман Темников назвал первые симптомы рака крови.
Среди них оказались головные боли и головокружения, плохой аппетит, резкая потеря веса, повышение температуры без причины, слабость и усталость, частые инфекции.
Вместе с тем на поздних стадиях онкология может сигнализировать о себе посредством тахикардии, синяков на теле, плохо заживающими ранами, синюшным оттенком губ и ногтей, обмороками, судорогами, сыпью на коже, ломотой в суставах и костях.
Спровоцировать рак крови, по словам специалиста, могут неправильное питание, радиоактивное излучение, вредные химические вещества, лишний вес и вредные привычки. Жертвой опасного заболевания могут стать как взрослые, так и дети.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы первые симптомы распространенного вида рака.
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