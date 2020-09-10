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Названы ранние симптомы распространенного вида рака 

Анастасия Иванова 1 час назад
Названы симптомы распространенного вида рака
Фото: depositphotos.com
Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал о симптомах рака кишечника. Этим он поделился с подписчиками на своей странице в Instagram.
Как утверждает специалист, первая стадия часто сопровождается минимальными симптомами — повышенное газообразование и просто дискомфорт в животе.
Выявить заболевание на ранней стадии поможет колоноскопия. Если врач обнаружит полипы на слизистой, он их сразу же удалит.
На второй стадии заболевания помимо дискомфорта в животе появляется кровь в стуле, снижение массы тела, чередование поносов и запоров. В таком случае лечение будет в себя включать химиотерапию и операцию.
На третьей стадии опухоль поражает всю стенку кишечника, на четвертой стадии метастазы поражают соседние органы. После оперативного вмешательства пациенту предстоит пройти курс химиотерапии, также возможен курс лучевой терапии.
Малышев добавил, что проходить процедуру колоноскопии следует каждому человеку раз в пять лет, особенно если он старше 45 лет.
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Болезни и лекарства , Александр Малышев
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