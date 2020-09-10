Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

О каких болезнях сигнализирует соленый привкус во рту 

Мира Маркина 1 час назад
О каких болезнях сигнализирует соленый привкус
Фото: depositphotos.com
По словам врачей, постоянное ощущение соли во рту нельзя оставлять без внимания, ведь такой симптом может свидетельствовать о многих недугах. О каких именно? Разбирался "Рамблер".

Плохая гигиена рта или инфекционные процессы

Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит — все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.

Проблемы с ЖКТ и обезвоживание

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь — довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда "соль" во рту появляется и при обезвоживании организма — зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.

Гормональный сбой

Один из самых серьезных гормональных сбоев — сахарный диабет — проявляется посредством сухости во рту. Порой эта сухость сопрвождается привкусом ацетона, поскольку сахарный диабет нередко идет рука об руку с поражением почек и центральной нервной системы.
Видео дня. Как выявить у себя болезни сердца
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При каких заболеваниях нельзя прививаться от ковид
При каких заболеваниях нельзя прививаться от ковид
Врач из США высказалась о российской вакцине
Врач из США высказалась о российской вакцине
Стало известно о смертельном влиянии гриппа на COVID-19
Стало известно о смертельном влиянии гриппа на COVID-19
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Как месяц рождения влияет на то, сколько вы проживете
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
05:46
Названы гормоны, которые мешают нам худеть
ЗОЖ
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
06:08
Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца
Болезни и лекарства
Как заподозрить у себя болезнь сердца
06:08
Как заподозрить у себя болезнь сердца
Болезни и лекарства
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
06:09
Продукты, из-за которых появляются камни в почках
Болезни и лекарства
Названы опасные последствия храпа
06:11
Названы опасные последствия храпа
ЗОЖ
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
00:39
Стало известно о новой жертве бубонной чумы
Болезни и лекарства
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
00:22
У коронавируса нашли мутацию, повышающую заразность
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение