О каких болезнях сигнализирует соленый привкус

По словам врачей, постоянное ощущение соли во рту нельзя оставлять без внимания, ведь такой симптом может свидетельствовать о многих недугах. О каких именно? Разбирался "Рамблер".

Плохая гигиена рта или инфекционные процессы

Образование зубных камней, свищи, хронический тонзиллит — все это может стать причиной, вызвавшей неприятный привкус во рту. А порой все дело и вовсе в неправильной гигиене: если человек плохо чистит зубы или если образуется налет, продукты жизнедеятельности микрофлоры будут провоцировать соленый привкус во рту.

Проблемы с ЖКТ и обезвоживание

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь — довольно распространенный недуг, который характеризуется кислым или соленым привкусом во рту. Иногда "соль" во рту появляется и при обезвоживании организма — зачастую после каких-то перенесенных инфекций. Нарушение баланса жидкости провоцирует появление в слюне большого количества хлорида натрия, который ощущается как соль.

Гормональный сбой

Один из самых серьезных гормональных сбоев — сахарный диабет — проявляется посредством сухости во рту. Порой эта сухость сопрвождается привкусом ацетона, поскольку сахарный диабет нередко идет рука об руку с поражением почек и центральной нервной системы.