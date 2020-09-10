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Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца 

Елена Красовская 1 час назад
Видео рассказывает о простом тесте, который покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем. Сейчас сердечные заболевания всё чаще настигают молодых людей, но эти болезни, как и многие другие, лучше заметить на начальной стадии, чтобы успешно лечить их. Но распознать болезни сердца не так просто, поскольку нередко они никак не проявляют себя. Смотрите ролик и узнайте, как за три минуты понять, угрожают ли вам болезни сердца.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что назван опасный фактор преждевременной смерти мужчин.
Болезни и лекарства , Видео
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