Как за 3 минуты узнать, что вам грозят болезни сердца 

Видео рассказывает о простом тесте, который покажет, есть ли у вас проблемы с сердцем. Сейчас сердечные заболевания всё чаще настигают молодых людей, но эти болезни, как и многие другие, лучше заметить на начальной стадии, чтобы успешно лечить их. Но распознать болезни сердца не так просто, поскольку нередко они никак не проявляют себя. Смотрите ролик и узнайте, как за три минуты понять, угрожают ли вам болезни сердца.