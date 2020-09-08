Назван опасный фактор преждевременной смерти мужчин 

Ученые провели исследование и выявили опасный фактор преждевременной смерти мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 1970 мужчин от 40 до 79 лет. Эксперты сравнили уровень метаболитов D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия. Как выяснилось, уровень метаболитов связан с риском преждевременной смерти, но лишь по свободному 25-гидроксивитамину D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем.

Ученые убеждены, — полученные данные подтверждают, что дефицит витамина D крайне негативно влияет на общее состояние здоровья, из-за чего повышается риск преждевременной смерти. При этом причинно-следственные связи и лежащие в их основе механизмы остаются неопределенными.