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Назван опасный фактор преждевременной смерти мужчин 

Мира Маркина 7 часов назад
Назван опасный фактор преждевременной смерти мужчин
Фото: depositphotos.com
Ученые провели исследование и выявили опасный фактор преждевременной смерти мужчин. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
В исследовании приняли участие 1970 мужчин от 40 до 79 лет. Эксперты сравнили уровень метаболитов D с текущими показателями здоровья с учетом возраста, индекса массы тела, курения и оценки самочувствия. Как выяснилось, уровень метаболитов связан с риском преждевременной смерти, но лишь по свободному 25-гидроксивитамину D можно с большой вероятностью предсказать будущие проблемы со здоровьем.
Ученые убеждены, — полученные данные подтверждают, что дефицит витамина D крайне негативно влияет на общее состояние здоровья, из-за чего повышается риск преждевременной смерти. При этом причинно-следственные связи и лежащие в их основе механизмы остаются неопределенными.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, почему хранить картошку в подвале смертельно опасно.
ЗОЖ
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