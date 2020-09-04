Почему хранить картошку в подвале смертельно опасно 

Многие люди, живущие в сельской местности или в частных домах городской черты, нередко заготавливают на зиму картофель и хранят его в подвалах.

С одной стороны, это кажется разумным решением, однако не все помнят о том, что картошка в таком виде может быть смертельно опасна. Почему? Разбирался "Рамблер".

Зачастую выкопанную картошку хранят в плохо проветриваемом подвале или кладовке. Иногда происходит так, что картофель начинает гнить и, если в помещении отсутствует вентиляция, то газы, которые выделяет испорченная картошка, могут привести к смерти.

Все дело в том, что при гниении овощ выделяет тиолы, углекислый газ и метан. Тиолы обладают по-настоящему тошнотворным запахом, неслучайно они крайне токсичны для человека. Именно это газообразное вещество в небольших количествах добавляют в природный газ для обнаружения утечки по запаху.

Но тиолы — не единственное, чего стоит опасаться человеку. Углекислый газ, скапливающийся внизу, также способен нанести непоправимый вред, ведь он не имеет ни запаха, ни цвета. Все эти вещества в совокупности могут спровоцировать смерть человека, спустившегося в подвал, который долгое время был заперт.

В одной лишь России уже зафиксировано несколько подобных несчастных случаев.