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Почему хранить картошку в подвале смертельно опасно 

Мира Маркина 2 часа назад
Почему хранить картошку в подвале смертельно опасно
Фото: depositphotos.com
Многие люди, живущие в сельской местности или в частных домах городской черты, нередко заготавливают на зиму картофель и хранят его в подвалах.
С одной стороны, это кажется разумным решением, однако не все помнят о том, что картошка в таком виде может быть смертельно опасна. Почему? Разбирался "Рамблер".
Зачастую выкопанную картошку хранят в плохо проветриваемом подвале или кладовке. Иногда происходит так, что картофель начинает гнить и, если в помещении отсутствует вентиляция, то газы, которые выделяет испорченная картошка, могут привести к смерти.
Все дело в том, что при гниении овощ выделяет тиолы, углекислый газ и метан. Тиолы обладают по-настоящему тошнотворным запахом, неслучайно они крайне токсичны для человека. Именно это газообразное вещество в небольших количествах добавляют в природный газ для обнаружения утечки по запаху.
Но тиолы — не единственное, чего стоит опасаться человеку. Углекислый газ, скапливающийся внизу, также способен нанести непоправимый вред, ведь он не имеет ни запаха, ни цвета. Все эти вещества в совокупности могут спровоцировать смерть человека, спустившегося в подвал, который долгое время был заперт.
В одной лишь России уже зафиксировано несколько подобных несчастных случаев.
Комментарии 8
ЗОЖ
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