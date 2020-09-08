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Миру предрекли новую пандемию 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Миру предрекли новую пандемию
Фото: depositphotos.com
В Организации Объединенных Наций заявили, что в мире может наступить "глобальная пандемия" ожирения. Об этом пишет Bloomberg.
Специалисты рассказали, что это может произойти из-за недоступности здоровой и питательной пищи для трех миллиардов человек. Из-за панедмии коронавируса люди начали экономить на еде и чаще покупать фастфуд.
По словам экспертов, если не предпринять никаких мер сейчас, расходы на здравоохранение во всем мире превысят 1,3 триллиона долларов в год в следующем десятилетии.
Особенно проблема касается развитых стран. Например, в Великобритании избыточным весом страдают почти две трети жителей страны. Это самый высокий показатель во всей Европе после Мальты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученый предупредил о риске новой пандемии в мире.
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Болезни и лекарства , ООН , Bloomberg
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