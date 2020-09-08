Миру предрекли новую пандемию 

Организации Объединенных Наций заявили, что в мире может наступить "глобальная пандемия" ожирения. Об этом пишет Bloomberg.

Специалисты рассказали, что это может произойти из-за недоступности здоровой и питательной пищи для трех миллиардов человек. Из-за панедмии коронавируса люди начали экономить на еде и чаще покупать фастфуд.

По словам экспертов, если не предпринять никаких мер сейчас, расходы на здравоохранение во всем мире превысят 1,3 триллиона долларов в год в следующем десятилетии.

Особенно проблема касается развитых стран. Например, в Великобритании избыточным весом страдают почти две трети жителей страны. Это самый высокий показатель во всей Европе после Мальты.