Ученый заверил, что еще одна пандемия произойдет

Врач-вирусолог Азами Мохафаза, бывший министр высшего образования Иордании, оценил вероятность новой массовой атаки вирусов.

В интервью онлайн-изданию «РИА Новости» эксперт заявил, пандемия вполне может повториться. Защититься от вирусов нельзя, а опасаться теперь стоит новых разновидностей гриппа. Они ежегодно уносят тысячи жизней. Правда, повторную изоляцию врач считает неразумной мерой.

«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие стран не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами», — отметил Мохафаза.

Чтобы взять ситуацию под контроль и избежать дальнейшего распространения инфекции, будет достаточно соблюдать элементарные меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски в людных местах, а также изолировать больных и контактировавших с ними людей.