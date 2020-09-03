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Ученый предупредил о риске новой пандемии в мире 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученый заверил, что еще одна пандемия произойдет
Фото: depositphotos
Врач-вирусолог Азами Мохафаза, бывший министр высшего образования Иордании, оценил вероятность новой массовой атаки вирусов.
В интервью онлайн-изданию «РИА Новости» эксперт заявил, пандемия вполне может повториться. Защититься от вирусов нельзя, а опасаться теперь стоит новых разновидностей гриппа. Они ежегодно уносят тысячи жизней. Правда, повторную изоляцию врач считает неразумной мерой.

«Если пандемия вирусов в мире повторится, закрытие стран не будет подходящим решением. Мы должны научиться уживаться с вирусами», — отметил Мохафаза.

Чтобы взять ситуацию под контроль и избежать дальнейшего распространения инфекции, будет достаточно соблюдать элементарные меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маски в людных местах, а также изолировать больных и контактировавших с ними людей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как пандемия повлияла на мужчин.
Болезни и лекарства , РИА Новости
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