Раскрыта опасность высокого кровяного давления

Ученые Оксфордского университета провели исследование и выяснили, что высокое кровяное давление и диабет 2-го типа опасны для мозга и негативно сказываются на мышлении и памяти.

Эксперты проанализировали данные, полученные при МРТ-сканировании 22 тысяч участников долговременного исследования UK Biobank. Таким образом ученым удалось отследить изменения в сером и белом веществе мозга с учетом клинических, демографических и когнитивных факторов. Как выяснилось, факторы риска, связанные с кровоснабжением, отражаются на на объеме мозгового вещества в лобно-теменной области, а также на целостности белого вещества (пучков аксонов) между регионами.

В ходе исследования специалисты выяснили, что у участников в возрасте от 44 до 70 лет более высокое кровяное давление было связано с ухудшенными когнитивными функциями. При этом у людей старше 70 лет данная корреляция не обнаруживалась. 5% добровольцев страдали диабетом 2-го типа, и данный недуг также был фактором снижения памяти и мышления.