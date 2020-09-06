Как быстро снизить давление, не обращаясь к врачу 

По данным российской статистики, около 40% наших соотечественников страдают артериальной гипертонией. Какое давление считать слишком большим? На этот вопрос есть вполне однозначный ответ.

Не так давно Американская кардиологическая ассоциация снизила планку понятия «высокое давление» до 130/80. Раньше опасными считались показатели 140/90. Если вы фиксируете у себя давление на этом уровне или выше, вы в зоне риска. «Рамблер» расскажет, какие меры необходимо принять в домашних условиях.

Дышите глубже

Расслабьтесь, прикройте глаза. Это поможет уменьшить уровень стресса — одного из главных провокаторов гипертонии.

Делайте глубокий вдох, считая до 5. Вдыхайте не грудью, а животом. Для контроля положите на него руку — вы должны чувствовать, как ваш живот поднимается.

Затем делайте выдох и снова-таки считайте до 5. Глубокое дыхание в течение 3–5 минут увеличит приток крови ко всем тканям вашего тела, включая конечности. За счет этого давление в сосудах понизится.

Сделайте горячую ванночку

Налейте в тазик воду температурой около 45 градусов и погрузите в нее руки или ноги на 10 минут. Горячая вода заставит расшириться сосуды в конечностях, к ним прильет кровь, и АД несколько снизится.

Подержите руки под холодной проточной водой

Прохладная (не ледяная!) вода снизит частоту сердечных сокращений, а это, в свою очередь, уменьшит давление.

Выпейте теплый чай с мятой

Заварите щепоть мятных листьев кипятком на 10 минут, дайте остыть и выпейте чай медленными глотками. В таком виде перечная мята может снизить артериальное давление.

Сделайте компресс с яблочным уксусом

Смочите марлю в яблочном уксусе и приложите влажную ткань к ступням на 10–15 минут. Это старый народный способ, у эффективности которого есть некоторые подтверждения. Так, установлено, что в яблочном уксусе содержатся вещества, которые могут снижать давление (по крайней мере, на крысах это работает). Исследования еще не завершены, но перспективы у них явно имеются.

Примите валерьянку

Или препараты на ее основе, например, корвалол. Валериана — мощное успокоительное, которое помогает организму справиться со стрессом. Сердце начнет биться спокойнее, артериальное давление снизится. Важно: при приеме не превышайте дозу, указанную в инструкции!