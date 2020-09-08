Врачи смогут лечить россиян без их согласия

Российские врачи смогут оказывать медицинскую помощь пациентам даже без их согласия. Такой законопроект сенаторов и депутатов уже поддержали в комиссии правительства России . Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Парламентарии планирует ввести поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Отмечается, что в случае ее принятия, у медиков будет возможность оказывать своевременную помощь гражданам даже за пределами больниц.

В первую очередь изменения коснутся бригад скорой помощи. Предполагается, что теперь старший медработник сможет самостоятельно принимать решение о медицинском вмешательстве, если пациент не сможет изъявить свою волю. При этом у пациентов и их представителей останется право на отказ, который можно будет оформить письменно.

В данный момент пациенты должны давать свое согласие на любые виды медицинского вмешательства, даже при опросе или осмотре медработника.