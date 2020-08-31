Ученые Русского университета и Университета Фрайбурга в Германии выяснили, что самые ранние признаки болезни Альцгеймера могут появиться в молодом возрасте. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Известно, что ранние признаки выражаются в нарушениях интуитивного ориентирования в пространстве. Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент с участием 267 взрослых людей. 65 из них являлись носителями аллеля (варианта) гена APOE ε4, который связывают с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в будущем.

Добровольцам было предложено пройти тест на способность к интеграции маршрута, когда человек подсознательно запоминает путь и способен найти дорогу назад, не используя внешние ориентиры. Оказалось, что способность к интеграции маршрута была связана с работоспособностью нейронов решетки в энторинальной коре. Эти нейроны отвечают за представление координатной сетки в пространстве и активируются, когда животное или человек пересекает узлы этой воображаемой сетки.