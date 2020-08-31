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Определен самый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни

Анастасия Иванова
4 часа назад
Ученые Русского университета и Университета Фрайбурга в Германии выяснили, что самые ранние признаки болезни Альцгеймера могут появиться в молодом возрасте. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.
Известно, что ранние признаки выражаются в нарушениях интуитивного ориентирования в пространстве. Чтобы это выяснить, ученые провели эксперимент с участием 267 взрослых людей. 65 из них являлись носителями аллеля (варианта) гена APOE ε4, который связывают с повышенным риском развития болезни Альцгеймера в будущем.
Добровольцам было предложено пройти тест на способность к интеграции маршрута, когда человек подсознательно запоминает путь и способен найти дорогу назад, не используя внешние ориентиры. Оказалось, что способность к интеграции маршрута была связана с работоспособностью нейронов решетки в энторинальной коре. Эти нейроны отвечают за представление координатной сетки в пространстве и активируются, когда животное или человек пересекает узлы этой воображаемой сетки.
Как выяснилось, нарушение в ориентации, наблюдаемое у добровольцев с APOE ε4, было вызвано дисфункцией нейронов решетки. Ученые также обнаружили, что дефицит способности к интеграции маршрута может компенсироваться активностью других зон мозга — задней поясной извилины и ретроспленальной коры.
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