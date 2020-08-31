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Невролог назвала самые бесполезные препараты в аптечке 

Мира Маркина 11 часов назад
Невролог назвала самые бесполезные препараты
Фото: depositphotos.com
Невролог и реабилитолог Ксения Разинкина назвала четыре популярных, но бесполезных препарата в неврологии.
По словам Разинкиной, пациентам следует отказаться от медикаментов с "противотревожным" эффектом: "Афобазол", "Адаптол", "Тенотен" и "Пантогам".
Эксперт убеждена, — все четыре препарата объединяет непонятный механизм действия:

«Из своего опыта скажу: ко мне периодически приходят пациенты, опробовавшие данные препараты без положительного эффекта. Если вам эти лекарства помогают, то, скорее всего, сработал эффект плацебо и возможно ваша тревога не так сильно выражена. В отличии от пациентов с средне— и выраженным тревожно-депрессивным синдромом.

На самом деле, в положительном эффекте от препаратов есть плюс. Это значит, что вам точно помогут различные методы коррекции стрессоустойчивости. Когнитивно-поведенческая терапия, тренировка методами расслабления: от флоатинга, холистического массажа до ванны со свечами».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что из аптек России исчезли четыре востребованных препарата.
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