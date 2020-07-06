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Из аптек России исчезли четыре востребованных препарата 

Анастасия Иванова 1 час назад
Из аптек России исчезли четыре важных препарата
Фото: depositphotos.com
В российских аптеках отметили дефицит четырех зарубежных препаратов, которые пользуются спросом у покупателей. Об этом сообщают "Ведомости".
Из продажи почти исчез препарат "Мадопар". Его используют при лечении болезни Паркинсона. Также отмечается недостаток применяемого при тяжелых формах акне препарата "Роаккутан". Эти лекарства есть только в 0,06% аптек.
Кроме того, сейчас сложно купить "Плаквенил". Это может быть связано с ажиотажем на противомалярийные препараты, которые якобы помогают при коронавирусе.
В российских аптеках нет и мочегонного средства "Лазикс" в ампулах. Его сняли с производства.
Лекарства производятся двумя компаниями — французской Sanofi и швейцарской Roche.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, распространится ли чума по России.
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