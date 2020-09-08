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Стало известно о новой жертве бубонной чумы 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте о новой жертве бубонной чумы. Информация о третьем скончавшемся от этого опасного заболевания пришла из Монголии, где некоторое время назад выявили первый случай. Известно, что 38-летний мужчина, умерший от чумы, ел мясо сурка, а именно эти грызуны считаются переносчиками болезни. В стране запрещена охота на сурков, однако местные жители находят мясо сурков деликатесным и продолжают их отлавливать.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что выяснилось, люди с какой группой крови живут дольше.
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