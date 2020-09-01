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Выяснилось, люди с какой группой крови живут дольше 

Диана Товсепова 3 часа назад
Названа группа крови, обладатели которой живут дольше
Фото: depositphotos.com
Ученые назвали группу крови, обладатели которой располагают большими шансами прожить долгую жизнь. Согласно исследованиям, особые наборы антител, эритроцитов и антигенов повышают шансы дожить до старости без серьезных заболеваний.
По данным специалистов, самыми высокими шансами прожить долгие годы с хорошим здоровьем у людей с первой группой крови. Они лучше защищены от стрессов и инфекций, а их мозг способен оставаться активным долгие годы.
При этом по мнению специалистов, обладатели второй группы крови более склонны к простудам, сахарному диабету и стрессам.
Третья группа крови отличается высоким риском онкологических заболеваний. Кроме того люди с этой группой крови часто болеют ангинами и отитами.
Обладатели четвертой группы крови склонны к инфекциям, у них чаще возникают пороки сердца.
Ранее "Рамблер" сообщал, как ученые опровергли миф о связи между группой крови и COVID-19.
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