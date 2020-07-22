Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Ученые опровергли миф о группе крови и коронавирусе

Анастасия Иванова
3 часа назад
Комментарии
Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра Beth Israel Medical Center провели исследование и выяснили, что тяжесть заболевания коронавирусом не связана с группой крови пациента. Об этом сообщает "РИА Новости".
Специалисты проанализировали данные 7648 пациентов.
«Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», – выяснили исследователи.
Они отметили, что люди с III и IV группами крови положительного резус-фактора чаще заражались коронавирусом. Однако это никак не влияет на тяжесть заболевания.
Комментарии
Коронавирус
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоФото
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖ
Игры
Новости
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress