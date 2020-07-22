Ученые опровергли миф о группе крови и коронавирусе

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра Beth Israel Medical Center провели исследование и выяснили, что тяжесть заболевания коронавирусом не связана с группой крови пациента. Об этом сообщает "РИА Новости".

Они отметили, что люди с III и IV группами крови положительного резус-фактора чаще заражались коронавирусом. Однако это никак не влияет на тяжесть заболевания.