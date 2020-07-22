Ученые опровергли миф о группе крови и коронавирусе

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и медицинского центра Beth Israel Medical Center провели исследование и выяснили, что тяжесть заболевания коронавирусом не связана с группой крови пациента. Об этом сообщает "РИА Новости".
Специалисты проанализировали данные 7648 пациентов.
«Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти», – выяснили исследователи.
Они отметили, что люди с III и IV группами крови положительного резус-фактора чаще заражались коронавирусом. Однако это никак не влияет на тяжесть заболевания.