Переболевшие COVID-19 пожаловались на облысение

Пациенты, переболевшие коронавирусом, пожаловались на облысение.

30-летняя Грэйс Дадли заразилась COVID-19 в марте. В ходе болезни она потеряла больше половины своих волос, из-за чего теперь ей скорее всего придется носить парик всю жизнь:

«Каждый раз, когда я расчесывала волосы, они выпадали в большом количестве. Теперь у меня на голове небольшие залысины, хотя раньше мои волосы были длинными и густыми».

По словам медиков, Дадли была на грани смерти. Это привело к тому, что ее организм начал блокировать волосяные фолликулы, чтобы сохранить энергию для важных функций, обеспечивающих жизнедеятельность.

Похожей историей в Twitter поделилась @heyyrosie:

«Побочный эффект, с которым я столкнулась после коронавируса, — сильное выпадение волос. Это одна из самых ужасных вещей за всю мою жизнь».

Луиза Барнс , основательница группы поддержки для пациентов, переболевших COVID-19, также рассказала, что более трети членов группы столкнулись с частичным облысением, в том числе и она сама.

Как сообщают эксперты, выпадение волос - это последствие одного из основных симптомов коронавирусной инфекции, а именно повышенной температуры:

«Любой человек, который сталкивается с лихорадкой в связи с повышением температуры тела выше 37,5 градусов, начнет терять волосы, так как нарушается их естественный цикл роста»,