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Найден способ выявления 50 видов рака до появления симптомов 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Найден способ выявления 50 видов рака
Фото: depositphotos.com
Ученые создали специальный тест, основанный на анализе крови, который способен выявить более 50 видов рака еще до появления каких-либо симптомов. Об этом сообщает портал KDPConsulting.ru.
Как сообщают медики, суть такого способа заключается в том, что тест ищет явные химические изменения в кусочках генетического кода — бесклеточной ДНК, которые проникают из опухолей в кровоток.
Исследователи из Онкологического института Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы, работающие с британскими коллегами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона, протестировали более 4000 образцов от пациентов с онкологией и группы людей без болезни. В итоге, 96 процентов образов тест точно определил тип рака.
Профессор Джефф Окснард считает, что такой анализ крови обладает всеми необходимыми функциями в популяционном масштабе в качестве скрининг-теста на рак.
Как сообщается, тест все еще находится на стадии разработки.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы нетипичные симптомы болезней сердца.
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