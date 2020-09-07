Найден способ выявления 50 видов рака

Ученые создали специальный тест, основанный на анализе крови, который способен выявить более 50 видов рака еще до появления каких-либо симптомов. Об этом сообщает портал KDPConsulting.ru.

Как сообщают медики, суть такого способа заключается в том, что тест ищет явные химические изменения в кусочках генетического кода — бесклеточной ДНК, которые проникают из опухолей в кровоток.

Исследователи из Онкологического института Дана-Фарбер и Гарвардской медицинской школы, работающие с британскими коллегами из Института Фрэнсиса Крика и Университетского колледжа Лондона, протестировали более 4000 образцов от пациентов с онкологией и группы людей без болезни. В итоге, 96 процентов образов тест точно определил тип рака.

Профессор Джефф Окснард считает, что такой анализ крови обладает всеми необходимыми функциями в популяционном масштабе в качестве скрининг-теста на рак.

Как сообщается, тест все еще находится на стадии разработки.