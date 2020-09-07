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Названы нетипичные симптомы болезней сердца 

Мира Маркина 1 час назад
Названы нетипичные симптомы болезней сердца
Фото: depositphotos.com
Ученые Британского фонда сердца перечислили тревожные сигналы, которые могут сигнализировать о проблемах в работе сердца.
Среди типичных симптомов болезней сердца: повышенное давление, головная боль, одышка, тяжесть и сдавленность в груди. Однако порой одним из признаков может быть тошнота. Как сообщают эксперты, это довольно частый предвестник скорого сердечного приступа у женщин.
При плохой работе сердца в организме происходит задержка жидкости в тканях, живот и лодыжки опухают. Если у вас нет другой причины, по которой могли возникнуть отеки, немедленно обратитесь к кардиологу.
Помимо этого, о патологиях может свидетельствовать зубная боль. Всему виной блуждающий нерв, который проходит от мозга к сердцу, легким и другим органам. Соответственно, если у вас нет кариеса или иных проблем с зубами, необходимо обратиться к специалисту.
Еще два возможных признаков проблем с сердцем — потливость и боли в животе. У мужчин предвестником сердечных недугов также выступает эректильная дисфункция.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что ученые обнаружили коронавирус в сердечной мышце.
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