Названы нетипичные симптомы болезней сердца 

Ученые Британского фонда сердца перечислили тревожные сигналы, которые могут сигнализировать о проблемах в работе сердца.

Среди типичных симптомов болезней сердца: повышенное давление, головная боль, одышка, тяжесть и сдавленность в груди. Однако порой одним из признаков может быть тошнота. Как сообщают эксперты, это довольно частый предвестник скорого сердечного приступа у женщин.

При плохой работе сердца в организме происходит задержка жидкости в тканях, живот и лодыжки опухают. Если у вас нет другой причины, по которой могли возникнуть отеки, немедленно обратитесь к кардиологу.

Помимо этого, о патологиях может свидетельствовать зубная боль. Всему виной блуждающий нерв, который проходит от мозга к сердцу, легким и другим органам. Соответственно, если у вас нет кариеса или иных проблем с зубами, необходимо обратиться к специалисту.

Еще два возможных признаков проблем с сердцем — потливость и боли в животе. У мужчин предвестником сердечных недугов также выступает эректильная дисфункция.