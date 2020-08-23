Ученые обнаружили коронавирус в сердце

Ученые по всему миру продолжают изучать вирус SARS-CoV-2. Уже доказано, что он поражает не только дыхательные пути и легкие человека, но и другие органы.

В частности, почки, нервную и сердечно-сосудистую систему.

В первые месяцы пандемии коронавирусной инфекцииученые выяснили, что болезнь способна вызвать нарушения в работе сердечной мышцы. Теперь немецкие медики обнаружили следы РНК вируса в сердечной мышце больных, поступивших в университетскую клинику Майнца с миокардитом.

Оказалось, что все эти пациенты были младше сорока лет, физически активные и с отрицательными тестами на COVID-19, но при этом переболели чем-то похожим на грипп в достаточно тяжелой форме несколько недель назад.

"Особенность наших случаев в том, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус обнаруживается, когда сам COVID-19 уже прошел или протекает в безвредной форме", — объясняет профессор Филип Венцель из Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований. — После незаметного латентного периода течения болезни, пациенты поступили к нам с подозрением на воспаление миокарада. Однако пока неизвестно, связано ли возникновение этого воспаления с присутствием SARS-CoV-2 и, например, длительным его размножением в тканях".

Авторы исследования отмечают, что долгосрочные последствия ковида остаются все еще не до конца исследованными, но полученные ими результаты еще раз указывают, что необходимо уделять повышенное внимание состоянию сердечно-сосудистой системы пациентов с COVID-19.