В пчелином яде найдено средство от рака

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Ученые из Австралии обнаружили, что яд медоносных пчел может уничтожить агрессивные клетки рака молочной железы. Об этом сообщает BBC News.

По словам специалистов, пчелиный яд содержит вещество мелиттин. Оно эффективно против онкологических заболеваний, которые трудно поддаются лечению: трижды негативного рака молочной железы (ТНРМЖ) и HER2-положительного.

Австралийские ученые испытали яд 300 пчел и шмелей. Как оказалось, определенная доза в течения часа убивает раковые клетки.

«Это еще один замечательный пример того, как природные соединения могут быть использованы для лечения человеческих болезней», — заявили эксперты.

Они отметили, что мелиттин сам по себе нарушает рост раковых клеток. Данное вещество можно получить синтетическим путем.