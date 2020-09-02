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Ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости 

Мира Маркина 3 часа назад
Ученые обнаружили лекарство от тяжелой старости
Фото: depositphotos.com
Американские ученые из Института исследования старения Бака обнаружили, что альфа-кетоглутаровая кислота (AKG) помогает избежать возрастных заболеваний и тяжелой старости. Эффективность соединения пока была доказана только на мышах, но специалисты надеются, что AKG может стать лекарством, продлевающим активную жизнь у людей.
Ученым удалось установить, что AKG, доставляемая в организм вместе с пищей в виде кальциевой соли, продлевает жизнь не только круглым червям, но также способствует долголетию мышей. У людей зачастую уровень AKG снижается в десять раз между 40 и 80 годами. Это соединение нельзя восполнить с едой, но можно принимать пищевые добавки.
В ходе исследования эксперты вводили AKG двум когортам грызунов, достигшим 18-месячного возраста. В первой когорте средняя продолжительность жизни и выживаемость самок выросла на 16,6% и 19,7%, соответственно. То же самое произошло во второй когорте, где данные показатели выросли на 10,5% и 8%, соответственно. У самцов при этом выживаемость практически не изменилась, но продолжительность жизни выросла.
Кроме того, после 9 месяцев приема AKG у самок значительно улучшилось здоровье (у самцов после 11 месяцев).
Авторы работы подчеркивают, что необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы выяснить, как долговременное употребление AKG с пищевыми добавками повлияет на старение человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Мясников назвал главный секрет долголетия.
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