Мясников назвал главный секрет долголетия 

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о способе надолго продлить жизнь.

«В списке "физические нагрузки, диета, медицина, лекарства" только физические нагрузки продлевают жизнь. На втором месте — ограничение калорий и так далее», — подчеркнул врач.

Тогда же Мясников дал еще несколько полезных советов. Он предложил ежедневно пользоваться лестницей, а не лифтом. А также не закупать сразу большое количество продуктов на неделю, а ходить в магазин по мере надобности и желательно пешком. Так легче соблюсти дефицит калорий.

«При частых походах в магазин вам не придется съедать большие объемы пищи, боясь, что покупки, с таким трудом донесенные до дома, испортятся», — уточнил эксперт.

Кроме того, стоит частично отказаться от транспорта и хотя бы какое-то расстояние до нужного пункта проходить пешком.