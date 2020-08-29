Врачи выяснили, как найти рак за 4 года до диагноза

Группа американских и китайских ученых нашла способ обнаружить по крови онкологию на ранней стадии.

Специалисты объяснили, что на наличие онкологического заболевания первой в организме реагирует кровь, потому как она получает "порции токсичных продуктов обмена", которые выделяет развивающаяся опухоль.

Ученым удалось по анализвам крови определить пять форм никак не проявляющейся онкологии — рак желудка, пищевода, легких, печени и колоректальный рак — за 1–4 года до появления первых симптомов болезни. Точность нового метода достигает 91%.

"Он не предсказывает рак, который появится в будущем, а выявляет пациентов с бессимптомным течением, так как позволяет обнаружить модификации в структуре ДНК еще до клинической манифестации заболевания", — отметила кандидат медицинских наук, заведующая молекулярно-биологической лабораторией НМИЦ онкологии имени Блохина Анна Строганова.

Пока методика применяется в качестве экспериментальной методики. Далее эксперты будут обследовать пациентов из групп риска и только потом тест сделают доступным для людей.