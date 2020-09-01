Комаровский раскрыл правду о популярном лекарстве

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене и его использовании при лечении от коронавируса.
«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский.
Он отметил, что врачи рекомендуют его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.
По мнению Комаровского, полученный за долгие годы опыт использования лекарства свидетельствует о его безопасности и эффективности
«Ибупрофен — один из самых безопасных препаратов, который практически лишен токсического влияния на печень и почки», — объяснил врач.
Ранее «Рамблер» сообщал о новом лекарстве против коронавируса.