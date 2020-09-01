Комаровский раскрыл правду о популярном лекарстве

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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене и его использовании при лечении от коронавируса.

«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что врачи рекомендуют его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.

По мнению Комаровского, полученный за долгие годы опыт использования лекарства свидетельствует о его безопасности и эффективности