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Врач раскрыл правду о популярном препарате 

Диана Товсепова 4 часа назад
Комаровский раскрыл правду о популярном лекарстве
Фото: Кадр из видео
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл правду об ибупрофене и его использовании при лечении от коронавируса.

«На сегодня убедительных работ, свидетельствующих о том, что ибупрофен каким-то образом противопоказан при коронавирусной инфекции, нет», — подчеркнул Комаровский.

Он отметил, что врачи рекомендуют его как эффективное жаропонижающее, обезболивающее и противовоспалительное средство.
По мнению Комаровского, полученный за долгие годы опыт использования лекарства свидетельствует о его безопасности и эффективности

«Ибупрофен — один из самых безопасных препаратов, который практически лишен токсического влияния на печень и почки», — объяснил врач.

Ранее «Рамблер» сообщал о новом лекарстве против коронавируса.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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