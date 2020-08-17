Открыли новое лекарство против коронавируса 

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете обнаружили уже используемое лекарство, которое также эффективно в борьбе против коронавируса. Об этом сообщается в статье журнала Science Advances.

Эксперты с помощью компьютерного моделирования определили наиболее уязвимый компонент вируса — протеаза Mpro. Этот ключевой фермент участвует в транскрипции РНК и реплицирует свой геном в зараженной клетке.

Против этого компонента действует препарат эбселен. Он также используется для лечения множества других заболеваний, в том числе биполярное расстройство и потерю слуха.