Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыли новое лекарство против коронавируса 

Анастасия Иванова 29 минут назад
Открыли новое лекарство против коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера при Чикагском университете обнаружили уже используемое лекарство, которое также эффективно в борьбе против коронавируса. Об этом сообщается в статье журнала Science Advances.
Эксперты с помощью компьютерного моделирования определили наиболее уязвимый компонент вируса — протеаза Mpro. Этот ключевой фермент участвует в транскрипции РНК и реплицирует свой геном в зараженной клетке.
Против этого компонента действует препарат эбселен. Он также используется для лечения множества других заболеваний, в том числе биполярное расстройство и потерю слуха.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа новая версия появления коронавируса.
Видео дня. Как быстро избавиться от отеков
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему немеют пальцы на руках
Почему немеют пальцы на руках
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Найден необычный продукт для борьбы с раком
Названы не проходящие спустя месяцы симптомы ковид
Названы не проходящие спустя месяцы симптомы ковид
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Что поможет вылечить хозяйственное мыло
Видео
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
00:19
Начались клинические испытания вакцины от COVID-19
Новости Другое
Как остановить кровотечение домашними средствами
04:09
Как остановить кровотечение домашними средствами
ЗОЖ Народная медицина
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
05:29
В Китае зафиксирован новый опасный вирус
Болезни и лекарства
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
11:39
Врач пояснил, почему от чумы нельзя избавиться
Болезни и лекарства
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
00:55
Сколько россиян готовы сделать прививку от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
00:33
Названа дата 3 этапа исследований вакцины от COVID-19
Новости
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
09:52
Медик объяснила, кому необходима прививка от COVID
Коронавирус
Мясников рассказал, как избавиться от целлюлита
02:32
Мясников рассказал, как избавиться от целлюлита
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение