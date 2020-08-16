Названа новая версия появления коронавируса 

Ученые Джонатан Латэм и Эллисон Уилсон сделали заявление о том, что коронавирус мог появиться еще в 2012 году. Об этом сообщает The Sun.

Вирусолог и биолог провели исследование и обнаружили запись врача, пациентами которого были горняки из провинции Юньнань в Китае. Они очищали шахту от фекалий летучих мышей в течение двух недель. Впоследствии их здоровье ухудшилось и стали проявляться симптомы, схожие с признаками новой коронавирусной инфекции: пневмония, сухой кашель, повышенная температура и ломота в конечностях. Некоторым потребовалась искусственная вентиляция легких, трое горняков скончались.

Образцы анализов больных затем отправили в лабораторию в Ухане. Там ученые обнаружили, что рабочие заразились коронавирусом, который был схож с атипичной пневмонией.

Таким образом, исследователи сделали вывод, что COVID-19 мог начать адаптироваться к организму человека еще восемь лет назад.