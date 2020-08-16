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Названа новая версия появления коронавируса 

Стелла Шмель 3 часа назад
Названа новая версия появления коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые Джонатан Латэм и Эллисон Уилсон сделали заявление о том, что коронавирус мог появиться еще в 2012 году. Об этом сообщает The Sun.
Вирусолог и биолог провели исследование и обнаружили запись врача, пациентами которого были горняки из провинции Юньнань в Китае. Они очищали шахту от фекалий летучих мышей в течение двух недель. Впоследствии их здоровье ухудшилось и стали проявляться симптомы, схожие с признаками новой коронавирусной инфекции: пневмония, сухой кашель, повышенная температура и ломота в конечностях. Некоторым потребовалась искусственная вентиляция легких, трое горняков скончались.
Образцы анализов больных затем отправили в лабораторию в Ухане. Там ученые обнаружили, что рабочие заразились коронавирусом, который был схож с атипичной пневмонией.
Таким образом, исследователи сделали вывод, что COVID-19 мог начать адаптироваться к организму человека еще восемь лет назад.
Ранее "Рамблер" писал, что названа дата начала третьего этапа исследований вакцины от коронавируса.
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Коронавирус
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