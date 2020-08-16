Названа дата 3 этапа исследований вакцины от ковид

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Названа дата начала третьего этапа исследований вакцины от коронавируса 

Александра Нечаева 3 часа назад
В России пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса может начаться уже через 7-10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.
Гинцбург рассказал, что 17 августа будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований, высказав надежду на то, что Минздрав утвердит протокол в ближайшие дния.

В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол,

— цитирует слова Александра Гинцбурга ТАСС.
Сообщается также, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие десятки тысяч человек.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названы сроки действия российской вакцины от COVID-19.
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Новости , Видео , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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