Названа дата 3 этапа исследований вакцины от ковид

В России пострегистрационный этап исследований вакцины против коронавируса может начаться уже через 7-10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

Гинцбург рассказал, что 17 августа будет представлена первая версия протокола пострегистрационных исследований, высказав надежду на то, что Минздрав утвердит протокол в ближайшие дния.

В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол,

— цитирует слова Александра Гинцбурга ТАСС.

Сообщается также, что в третьем этапе исследований вакцины примут участие десятки тысяч человек.