Мясников рассказал о связи опухоли мозга и гаджетов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как появление опухоли мозга у детей может зависеть от частоты использования гаджетов. Об этом он сообщил в выпуске программы "О самом главном".

Мясников пояснил, что в некоторых случаях слабочастотное излучение от смартфона вызывает образование опухоли мозга у детей. При этом, он отметил, что современные смартфоны немного изменились.

"Не рака, а доброкачественных опухолей. Эти исследования 15-летней давности — сейчас мобильные телефоны по уровню защиты ушли далеко вперед", — отметил Мясников.

Медик добавил, что риск образования опухоли минимален, но при этом посоветовал не давать телефоны детям младшего возраста. А тем, кто постарше, он рекомендовал использовать наушники.