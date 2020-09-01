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Мясников рассказал о связи опухоли мозга у детей и гаджетов 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Мясников рассказал о связи опухоли мозга и гаджетов
Фото: @drmyasnikov.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как появление опухоли мозга у детей может зависеть от частоты использования гаджетов. Об этом он сообщил в выпуске программы "О самом главном".
Мясников пояснил, что в некоторых случаях слабочастотное излучение от смартфона вызывает образование опухоли мозга у детей. При этом, он отметил, что современные смартфоны немного изменились.

"Не рака, а доброкачественных опухолей. Эти исследования 15-летней давности — сейчас мобильные телефоны по уровню защиты ушли далеко вперед", — отметил Мясников.

Медик добавил, что риск образования опухоли минимален, но при этом посоветовал не давать телефоны детям младшего возраста. А тем, кто постарше, он рекомендовал использовать наушники.
Ранее "Рамблер" сообщал, что онколог назвал симптомы, которые нельзя игнорировать.
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