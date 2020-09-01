Названы симптомы, с которыми надо бежать к врачу

Хирург-онколог клиники факультетской хирургии № 1 Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Сергей Осминин рассказал о привычных симптомах, которые нельзя игнорировать. Об этом сообщает Medical Note.

Он рассказал, что одним из тревожных признаков может быть изжога.

«Основной вопрос, который мне задают, — когда бежать к врачу. Прежде всего, тревожный признак — это появление изжоги», — отметил Осминин.

Врач добавил, что с такой проблемой нужно обращаться к гастроэнетерологу. Если лечение врача не помогает, нужно делать гастроскопию.

Еще одним опасным симптомом может быть "ком в горле". Как пояснил медик, это состояние, при котором перекрывается пищевод и застревает еда.

«Сначала можно сделать неинвазивное исследование. Это рентгенография, перед которой нужно выпить контрастное вещество — барий. Исследование может показать, что у человека вовсе не онкология, а функциональные нарушения на фоне стресса»

Необходимо обратить внимание на затяжной кашель и охриплость голоса. Они могут быть вызваны опухолью, сдавившей нерв.