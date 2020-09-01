Названы лучшие продукты для предотвращения рака 

Стали известны продукты, которые помогут защитить организм от появления раковых опухолей. Об этом сообщает "Медик Форум".

Так, для предотвращения онкологических заболеваний подойдет чеснок. Он снижает риск рака желудка, благодаря тому, что стимулирует иммунную систему.

Еще одним продуктом для избежания рака назвали брокколи. В нем содержатся молекулы I3С, который подавляет ген WWP1, который характерен для многих видов опухолей. Также в растительности содержится сульфорафан, который подавляет развитие опухолей в кишечнике и предстательной железе.

Для профилактики рака можно употреблять бразильский орех. Он может снизить риск рака кишечника из-за того, что богат селеном, разрушающим муштровавшие клетки, которые могут перейти в стадию злокачественных. Утверждается, что нужно съедать по два ореха в день.

Чтобы избежать лейкемии, миеломы, лимфомы, рака гортани, желудка и полости рта необходимо включить свой рацион жирную рыбу и цитрусы.